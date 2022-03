Deputado federal Moses Rodrigues e ex-deputado estadual Carlos Matos vão se filiar ao União Brasil

No dia que marca o fim das janelas partidárias, o partido também deve receber também Oscar Rodrigues, pai do deputado federal Moses Rodrigues, de saída do MDB

O União Brasil no Ceará deve filiar nesta sexta-feira, 1º de abril, último dia das janelas partidárias, novos integrantes para os quadros do partido. Após movimentar uma série de novas filiações desde sua criação, a legenda comandada pelo pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner, deve receber o deputado federal Moses Rodrigues, de saída do MDB, seu pai e professor, Oscar Rodrigues, e o ex-deputado estadual Carlos Matos, de fora do PSDB.