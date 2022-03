Daniel Silveira confirma que estará na PF às 15 horas para colocar tornozeleira

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) confirmou no final da manhã desta quinta-feira, 31, que estará na sede da Polícia Federal em Brasília às 15 horas para colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração foi dada a jornalistas no Palácio do Planalto, logo após o parlamentar participar da cerimônia de posse dos novos ministros do governo. Nesta manhã, dez líderes da Esplanada deixaram o Executivo para disputar as eleições.

