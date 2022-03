Carla Zambelli sai em defesa de Daniel Silveira e ameaça Moraes: "O senhor vai cair"

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) manifestou-se, nesta quinta-feira, 31, contra decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso do deputado Daniel Silveira (UB-RJ). A parlamentar prometeu “trabalhar todos os dias” para que o impeachment do ministro seja apreciado no Senado e projetou que Moraes “vai cair”.

Em coletiva na Câmara dos Deputados, Zambelli saiu em defesa de Silveira, que estava resistindo, nos últimos dias, a cumprir decisões de Moraes como a instalação de tornozeleira eletrônica. O deputado confirmou, nesta quinta, que vai à sede da Polícia Federal, em Brasília, às 15 horas para colocar o equipamento.

Na coletiva, Zambelli saiu em defesa de Daniel e ameaçou Moraes. “O Daniel é uma pessoa boa, não é bandido e não merece colocar tornozeleira. Alexandre de Moraes está sendo extremamente totalitário e arrogante. Está conseguindo transformar o Daniel num herói e se colocar à margem da sociedade. A população está com o mesmo rancor que eu estou. Nós estamos com rancor do Alexandre de Moraes”.

A parlamentar prosseguiu em tom de ameaça: “Eu mando um recado para ele (Alexandre), vamos fazer de tudo. Eu vou trabalhar e muitas pessoas estão trabalhando para que seu impeachment seja colocado. Vamos trabalhar para tirar Alexandre de Moraes do STF (...) Pode ter certeza, o senhor vai cair”, concluiu.

