Após desistência de Moro, Girão diz que irá continuar trabalhando para evitar retorno do PT ao poder

O senador Eduardo Girão (Podemos) se manifestou na tarde desta quinta, 31, a respeito da decisão do ex-juiz Sérgio Moro de desistir de concorrer ao Palácio do Planalto e migrar do Podemos para o União Brasil. "Respeito e compreendo a decisão partidária do Sérgio Moro, um cidadão decente e corajoso, por quem, nós brasileiros, nutrimos gratidão pelos valorosos serviços prestados ao País", disse em rede social.

Girão escreveu ainda que irá continuar "na luta até o limite de suas forças" para que haja uma opção que impeça "a maior tragédia para o Brasil". "Que seria o retorno do PT e seus aliados ao poder após tantos desvios demonstrados pela operação Lava Jato".

Para ele, ao filiar-se no União Brasil, Moro não terá chances de firmar uma candidatura para disputar a chefia do Executivo em outubro próximo. "Não creio que ele terá a legenda de seu novo partido para ser candidato a presidente com a missão de resgatar, sobretudo, os princípios e valores, especialmente no que se refere ao enfrentamento a corrupção e a impunidade", pontuou o senador.

Moro mudou de estratégia política nesta quinta, ao trocar o Podemos pelo União Brasil e desistir de levar adiante sua candidatura para concorrer as eleições presidenciais em outubro. O ex-juiz adotou um posicionamento em que defende uma candidatura única de centro. Contudo, ele não pretende deixar de concorrer a um cargo político neste ano, já que está sendo cotado para ser candidato a deputado federal por São Paulo.

