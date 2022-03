Roberto Cláudio diz que aliança PT-PDT "é fundamental para futuro da gestão pública cearense"

Nos bastidores, o ex-prefeito vem buscando um amplo apoio à sua pré-candidatura entre os integrantes da base governista. Sua relação com os petistas no Ceará é a mais conturbada entre os nomes postos pelo PDT

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) destacou, na noite desta segunda-feira, 28, o papel da aliança PT-PDT no cenário eleitoral deste ano. Em Juazeiro do Norte, o pré-candidato do PDT ao Governo do Ceará disse que a composição com os petistas "é fundamental" não apenas para a eleição, mas para "o futuro da gestão pública cearense"



Durante participação da solenidade de entrega do Estádio Mauro Sampaio (Arena Romeirão), o ex-prefeito lembrou da nota emitida pelo Diretório Estadual do PT no Ceará que indicou o governador Camilo Santana (PT) como candidato do partido a senador e reforçou a tese de manutenção da aliança entre PT e PDT no Estado para a eleição deste ano.



"O próprio PT soltou a nota estadual defendendo essa aliança com o PDT, sem manifestar preferências ou vetos, e a gente sempre teve, estadualmente, uma relação de aliança e essa aliança é fundamental para o futuro não só da eleição, mas para o futuro da gestão pública cearense", comentou RC.



Para disputar o Palácio da Abolição, o pedetista disputa a posição com outros pré-candidatos do partido. São eles: a vice-governadora Izolda Cela, o deputado federal Mauro Filho e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceara (AL-CE) Evandro Leitão. Sem nenhuma definição até o momento, o ex-prefeito vem defendendo a manutenção da "união e coesão" entre os postulantes ao cargo.

Nos bastidores, RC vem buscando um amplo apoio à sua pré-candidatura entre os integrantes da base governista. Atualmente, ele encontra dois desafios, como o fato do seu nome já ter sido vetado por uma ala petista e a tendência do aumento de força de Izolda Cela, que assume o cargo de governadora neste sábado, 2.



No início de março, o ex-prefeito esteve reunido, no Hotel Iate Plaza, no Mucuripe, com vereadores da base aliada do governo municipal. Além de realizar palestra sobre o cenário da política e da gestão nos contextos estadual e nacional, o pedetista foi ao encontros dos parlamentares para fortalecer apoio à sua pré-candidatura como nome do bloco governista ao Palácio da Abolição.

Dias depois, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Antonio Henrique (PDT), acompanhou o prefeito José Sarto (PDT) e defendeu o nome de RC para disputa ao Governo do Ceará.

A aliança PT-PDT vive um momento de calmaria após uma entrevista em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a relação entre os partidos no Ceará e disse que Camilo tem que fazer a política que é “conveniente para o Estado”. Sem declarar nenhum veto, o petista ressaltou o entendimento de que é possível caminhar juntos a depender do contexto local. Na ocasião, ele deu ao seu correligionário a responsabilidade de comandar o processo de escolha da candidatura para sua sucessão.





