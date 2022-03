"Panteras do Lula": jovens viralizam com vídeo em que combatem "robôs do Bolsonaro"

Uma produção do youtuber Zel Junior com a paródia “As Panteras do Lula“ tem viralizado nas redes sociais. A reprodução dos filmes de Hollywood aos moldes do Brasil atual apresenta três amigos que se unem para lutar contra os “robôs do Bolsonaro”, enquanto são liderados pelo ex-presidente Lula. O modelo audiovisual se assemelha a filmes dos anos 2000.

A paródia já soma mais de 600 mil visualizações, somando Youtube, Instagram e Twitter. O produtor acumula 21,9 mil seguidores no Instagram e já é conhecido no mercado após participar do clipe “BONEKINHA” de Gloria Groove. "Assim seria o meu filme para a sessão da tarde!" diz Junior sobre a nova produção, na qual ele é responsável por roteiro, gravação e edição.

Eu só tinha grana pra fazer o trailer kkkkkkkkk pic.twitter.com/FVpIBb6eQT Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 29, 2022

Nas redes sociais, a produção rendeu vários comentários. Confira:

Os detalhes quase imperceptíveis kkkk eu amo Easter eggs pic.twitter.com/9DKcOXl6Yp — JADE PANTERONA DO LULA (@jademasc) March 30, 2022

A Ancine do governo Lula tem que bancar isso porque eu quero muito ver — Ricardo Pereira (@ricardope) March 30, 2022

Mds abre uma vaquinha sei lá mas eu preciso ver essa história todaaaaaaa pic.twitter.com/azCRzRwexZ — sei lá manas (@eulumenn) March 30, 2022









Tags