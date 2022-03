Curso grátis por Whatsapp para quem tem mais de 50 anos ajuda a identificar notícias falsas

As lições diárias duram de 5 a 7 minutos. As aulas serão conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy

Você já passou pela situação de receber uma informação pelo celular, compartilhar com os conhecidos e depois descobrir que não é verdade? Para evitar esse constrangimento, é lançado nesta quarta-feira, 30, um curso voltado em especial para quem tem mais de 50 anos. O objetivo é mostrar como diferenciar fatos de boatos e, assim, não passar vergonha nos grupos.

O minicurso é gratuito. Qualquer pessoa com Whatsapp pode participar. Os inscritos receberão vídeos e mensagens de texto com o conteúdo. As lições diárias duram de 5 a 7 minutos. As aulas serão conduzidas pelos jornalistas Lillian Witte Fibe e Boris Casoy. Serão ensinadas técnicas simples para identificar conteúdos suspeitos e fazer verificações básicas.

O curso é lançado pelo Projeto Comprova, coalizão liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e formada por 40 veículos de mídia que trabalham de forma colaborativa para verificar desinformação. O POVO é um deles.

O curso é a versão em português do MediaWise for Seniors — programa de educação midiática para adultos voltada às redes sociais MediaWise, da organização sem fins lucrativos Poynter Institute.

Para ter acesso ao curso, basta clicar neste link