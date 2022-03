Silas Malafaia diz que seria "vergonha" Bolsonaro entregar MEC a Centrão

O pronunciamento do pastor foi realizado momentos após a exoneração de Milton Ribeiro do cargo, nesta segunda-feira, 28

O pastor Silas Malafaia afirmou ´que seria uma "vergonha" uma possível decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de entregar o Ministério da Educação (MEC) a um indicado do Centrão. Atualmente, o líder religioso é aliado do chefe do Planalto e entusiasta da sua reeleição.

"Se o presidente fizesse isso, ia ser uma vergonha. Estaria indo contra aquilo tudo que ele falou", afirmou Malafia em entrevista à BBC News Brasil, nesta segunda-feira, 28. O pronunciamento do pastor foi realizado momentos após a exoneração de Milton Ribeiro do cargo, nesta segunda. O ex-ministro é investigado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal por suposto caso de corrupção no MEC.

Na última semana, Milton Ribeiro sugeriu em áudio um suposto favorecimento na aplicação de recursos da Educação em troca de vantagens para pastores e igrejas. Em conversa gravada, Ribeiro admitiu que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao ministério por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Segundo ele, a orientação atendia a um "pedido especial" do presidente da República.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em última nota divulgada para a impressa, Milton alegou não haver nenhum tipo de favorecimento na distribuição de verbas da pasta. Segundo ele, a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária. "Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado”, disse no documento.



Tags