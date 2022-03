Para Idilvan, Izolda tem 99% de chances de ser o nome do PDT ao governo

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) afirmou que Izolda Cela (PDT) é a “candidata natural” para disputar a sucessão do governador Camilo Santana (PT) em 2022. Convidado do programa Jogo Político nesta terça-feira, 29, o parlamentar destacou que a vice-governadora será o nome imediato para a disputa entre os quadros do PDT ao assumir o Palácio Abolição no próximo dia 2 de abril - por ocasião da desincompatibilização de Camilo, que irá disputar ao Senado.

Para Idilvan, em uma escala de um a 10, a chance de Izolda está na casa de “9,99”. “Ela conhece tudo o que foi feito na gestão Camilo. Foi um sucesso na Educação do Estado, sucesso reconhecido no Brasil e fora do Brasil. Está na cadeira de governadora”, disse. E acrescentou: “Todo governador que conheço é candidato natural à reeleição”.

ASSISTA AO JOGO POLÍTICO COM IDILVAN ALENCAR

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a entrevista, o deputado também teceu elogios aos outros pré-candidatos do PDT: Roberto Cláudio, Evandro Leitão e Mauro Filho, mas concluiu: “Neste momento, a Izolda está governadora a partir de sábado. Então ela tem toda a condição de pleitear, de ser uma pré-candidata à reeleição”.

Ainda segundo ele, se trata de uma “oportunidade inédita”. “Pela primeira vez uma mulher, professora, assume o Governo no Estado. E na hora que ela assume, todos nós que fazemos educação, nos sentimos chegando lá. Os professores, educadores. Porque o Ceará é referência em educação no Brasil. Então, não é uma mulher qualquer, é uma mulher que tem toda uma história ligada à educação”, elogiou.

Idilvan destacou ainda que a vice-governadora tem se colocado abertamente na disputa para encabeçar a chapa governista. “Por que que eu sei que ela aceita? Porque ela está em vários movimentos do PDT de pré-candidatura”, afirmou. “Se ela está lá nos movimentos do PDT como pré-candidata, não está lá só pra figurar”, complementou.

Sobre o assunto Izolda sinaliza que não pretende mudar secretariado após assumir governo no lugar de Camilo

Camilo sobre Izolda: "Sempre esteve ao meu lado, nos momentos de alegria e dificuldade"

O deputado sugeriu ainda que, em outra condição, o candidato imediato nessa disputa não seria nem sequer motivo de dúvida. Para ilustrar seu argumento, ele citou São Paulo, em que o atual vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), disputará a sucessão de João Doria (PSDB). “Imagine que o Camilo tivesse outro vice, nem se questiona quem é o candidato a governador”, provocou.

E finalizou: “Eu entendo o PDT nas suas discussões, eles têm bons nomes, tem outros pretendentes, mas ela está lá, felizmente. Felizmente ela está nessa condição de governadora a partir de sábado. Então vira candidata natural”, defendeu