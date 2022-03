Camilo fez, nesta terça, sua última live semanal como governador do Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), realizou nesta terça-feira, 29, aquela que deve ter sido a sua última live semanal nas redes sociais como governador do Estado. Prestes a se desincompatibilizar do cargo, no próximo sábado, 2, Santana passará o comando da gestão para a vice-governadora Izolda Cela (PDT).

Durante a transmissão ao vivo, que ocorre semanalmente às terças-feiras, o governador destacou agendas recentes pelo Estado, dentre elas a inauguração da Arena Romerão, em Juazeiro do Norte, no Cariri, entregas de equipamentos de segurança e lazer e o evento da Medalha da Abolição, maior honraria do Estado, concedida a personalidades locais na semana passada.

Por cerca de uma hora, Camilo prestou contas e respondeu a mensagens enviadas por seguidores. O gestor falou sobre ações nas áreas de educação, lazer, sustentabilidade e de políticas sociais como o auxílio catador e a CNH popular.

Por fim, o petista sancionou algumas leis. Uma delas foi a que garante a universalização do ensino médio em tempo integral na rede pública no Ceará. “Não tenho dúvidas de que a escola em tempo integral é uma forma de dar esperança e proteger a juventude”, defendeu.

No início deste mês, o governador anunciou que o Ceará deverá ter educação integral universalizada até 2026. A meta para este ano é de que 60% das escolas de ensino médio no Estado sejam de tempo integral, a partir de reformas e entregas de novos equipamentos.

A previsão para os próximos quatro anos é de que 326 novas escolas sejam construídas, em ações com impacto de R$ 1,2 bilhão que, segundo Camilo, virão de precatórios que o Ceará tem a receber.



