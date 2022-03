Bolsonaro: de ontem para hoje passei noite mal dormida

Sem explicar o que sentiu para ser internado, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 29, em discurso em evento para entrega de títulos de terra em Ponta Porã (MS) que passou uma "noite mal dormida" no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

O chefe do Executivo deu entrada na unidade de saúde ontem à noite e teve alta somente hoje pela manhã, após um "desconforto", como resumiu à reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A Secretaria Especial de Comunicação do governo e a equipe médica de Bolsonaro ainda não explicaram o que aconteceu, nem a quais exames o presidente foi submetido.

No rápido pronunciamento, Bolsonaro voltou a dizer que o mundo tem um "problema sério" com a crise dos fertilizantes. "O problema eclodiu há poucos meses, mas vínhamos já tomando providências no tocante a isso. Não podemos deixar que ocorra no Brasil e no mundo uma guerra pela segurança alimentar. Podemos ficar sem muita coisa, mas sem alimento é impossível sobreviver", declarou o presidente.

