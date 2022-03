Ministro da Educação Milton Ribeiro pede demissão em meio a escândalo no MEC

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comunicou, nesta segunda-feira, 28, sua exoneração do cargo. A decisão acontece após o titular da pasta sugerir, em áudio publicado na última semana, um suposto favorecimento na aplicação de recursos da Educação em troca de vantagens para pastores e igrejas. Segundo ele, a orientação atendia a um "pedido especial" do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em conversa gravada, Ribeiro admitiu que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao ministério por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Falando a dirigentes municipais dentro do ministério.



"Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do (pastor) Gilmar (Santos)", diz o ministro em reunião com Arilton Moura e Gilmar Santos. "A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar", afirmou. O áudio foi revelado pelo jornal Folha de S.Paulo.



