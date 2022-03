Eduardo Leite anuncia que vai renunciar ao mandato de governador do Rio Grande do Sul

Depois de uma temporada incerta sobre sua carreira política, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), comunicou que irá renunciar ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O anúncio foi realizado durante entrevista coletiva no Palácio Piratini. “Vou renunciar ao poder para não renunciar à política”, afirmou Leite em um vídeo apresentado antes da coletiva ser iniciada.

Ele destacou ainda que permanece no partido tucano - ele estudava filiar-se ao PSD para quem sabe disputar as eleições presidenciais. Leite renunciando ao cargo de governador, abrem-se mais oportunidades para disputar outros cargos nas eleições de outubro próximo, inclusive a Presidência da República.

O governador falou também sobre as eleições deste ano, classificadas como “críticas”, e fez menção às declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre “inimigos internos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Leite renunciará ao governo e prepara 'Dia do Fico' no PSDB, de olho no Planalto

Aliados de Doria pressionam presidente do PSDB contra "golpe"

Aliados de Doria cobram posição de Bruno Araújo contra 'golpe'

“A solução para o nosso país, que passou por uma época difícil, com inflação, desemprego, crescimento tímido, não está em procurar culpados internamente, mas buscar em nosso potencial o que pode ser feito para superar esses desafios. Estou dando minha contribuição para que se consiga viabilizar um entendimento e apresentar uma alternativa aos brasileiros para que se possa, a partir de 2023, implementar as reformas que são necessárias”, pontuou.

Leite considera que o ato de sua renúncia irá abrir novos horizontes a respeito de seu futuro político, seguindo as determinações da legislação eleitoral, já que se continuasse no cargo de governador, só poderia concorrer ao mesmo cargo nas eleições.

O tucano ainda disse ter ligado para o governador de São Paulo João Doria (PSDB) - com quem disputou as prévias do PSDB e saiu derrotado - “Respeito às prévias, elas aconteceram e são legítimas. Mas não é sobre as prévias, não é pessoal”.

Sobre o assunto Aliados de Doria cobram posição de Bruno Araújo contra 'golpe'

Eduardo Leite diz a Kassab que vai ficar no PSDB

Eduardo Leite decide ficar no PSDB

Para ele, as prévias tucanas não deixam de ter legitimidade, mas, "no tempo da política", há chances de discussões e que novas condições se manifestem. “Se lá na frente houver a convicção de que outro nome pode fazer mais, é legítimo que se discuta, com outros partidos. Minha convicção é de participar ativamente deste processo. As prévias aconteceram há quatro meses, naquele contexto político. É preciso que nos mantenhamos acima das prévias, acima dos partidos, acima das aspirações pessoais”.

PSD, União Brasil, MDB e Cidadania estão entre os partidos mencionados por Eduardo Leite. No que diz respeito à sucessão do governo no Rio Grande do Sul, ele disse que o PSDB esteve na liderança do projeto até então e "tem um grande nome para continuar liderando esse projeto, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior".

Com a renúncia do tucano, quem passa a governar o estado gaúcho é o vice Ranolfo Vieira Júnior, que já vinha no cargo de secretário da Segurança Pública desde o começo da gestão. Ranolfo é pré-candidato a governador pelo PSDB. A renúncia, com a troca de comando, vai ser formalizada nos próximos dias.



Tags