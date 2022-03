Bolsonaro é levado a hospital após sentir "desconforto" e falta a evento

O presidente Jair Bolsonaro foi levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite desta-segunda-feira, 28, após sentir "desconforto", conforme definiu o ministro das Comunicações, Fabio Faria. O presidente estava a caminho de evento do partido Republicanos, mas cancelou a ida.

"Primeira-dama Michelle, receba os nossos cumprimentos, as nossas orações. Tenho certeza que o presidente está bem. São apenas uns exames que ele está fazendo, por isso não está presente aqui", disse deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, dirigindo-se à primeira-dama Michelle Bolsonaro durante o evento.

No começo do ano, o presidente foi internado às pressas, com obstrução intestinal. Em julho de 2021, ele foi hospitalizado por quatro dias por causa de obstrução semelhante. Os problemas seriam decorrentes da facada em 2018.

