Povo paulista é acolhedor, diz o carioca Tarcísio de Freitas sobre candidatura

A poucos dias de deixar o cargo, o carioca Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, disse nesta sexta, 25, que não vê sua origem como um obstáculo ao plano de concorrer nas eleições de outubro ao governo de São Paulo.

Ao citar políticos de outros Estados que construíram carreira em São Paulo - entre eles, a ex-prefeita Luiza Erundina (PSOL), da Paraíba, e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Pernambuco, e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), do Rio de Janeiro -, Tarcísio definiu os paulistas como um povo "acolhedor".

"No fim das contas, a gente tem que mostrar capacidade de realização ... Temos que mostrar capacidade de entender os problemas de São Paulo e propor soluções. É isso que eu quero mostrar", afirmou Tarcísio, que esteve hoje na capital paulista para participar da entrega do novo sistema de segurança a pousos e decolagens do aeroporto de Congonhas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aliado Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal mais votado da história de São Paulo mesmo sendo do Rio de Janeiro, foi outro exemplo citado pelo ainda ministro ao justificar o argumento de que a origem não tem influência no voto do eleitor paulista.

A filiação de Tarcísio ao Republicanos está marcada para segunda-feira, 28. Já na quinta-feira, 31, último dia do mês, ele se despede do ministério de Infraestrutura. Em entrevista a jornalistas após a cerimônia no aeroporto de Congonhas, ele disse ter tempo para definir quem será vice na sua chapa, e confirmou que a ideia é de uma composição mista com o PL do presidente Jair Bolsonaro.

Tags