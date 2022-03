Deltan Dallagnol afirma já ter meio milhão de reais na conta para indenizar Lula

O ex-procurador Deltan Dallagnol anunciou na noite desta quinta-feira, 24, que as doações que recebeu após ser condenado a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais alçaram o valor de R$ 500 mil. Em seu perfil no Twitter, o ex-comandante da força-tarefa da extinta Operação Lava Jato em Curitiba e atual pré-candidato a deputado federal afirmou que as "doações espontâneas" são um "ato de solidariedade e protesto".

Na publicação, o ex-integrante do Ministério Público Federal afirmou que o valor é "mais que suficiente" para cobrir o valor da indenização de R$ 75 mil a qual foi condenado a pagar, caso "não consiga derrubar" a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Mesmo que não consiga, juntos poderemos fazer a diferença na vida de centenas de crianças com câncer e autismo que precisam muito desse dinheiro", completou, sustentando que vai doar o dinheiro que sobrar para hospitais filantrópicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A indenização imposta a Deltan foi arbitrada pelo STJ na terça-feira, dia 22, no âmbito de ação em que Lula pediu R$ 1 milhão por danos morais em razão do PowerPoint em que o ex-chefe da Lava Jato acusou o petista de liderar uma organização criminosa.

No julgamento, a maioria dos ministros entendeu que houve "excesso" na divulgação da denúncia contra Lula e que o ex-procurador ofendeu a honra e a reputação do ex-presidente.

A apresentação foi feita durante uma entrevista coletiva da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, em setembro de 2016. O material estampou manchetes dos principais jornais do País e também virou meme nas redes sociais.

Tags