Veja quem são os advogados nas listas tríplices de desembargador no Ceará

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) definiu, na manhã desta quinta-feira, 24, as duas listas tríplices de advogados entre os quais serão escolhidos dois novos desembargadores do Ceará, pelo critério do quinto constitucional. As listas serão encaminhadas ao governador Camilo Santana (PT), que indicará dois nomes para compor o TJCE.

Primeira lista tríplice:

- André Luiz de Souza Costa (36 votos)

- José Feliciano de Carvalho Júnior (25 votos)

- Rosa Maria Felipe Araújo (23 votos)

Os outros nomes que concorriam à primeira lista eram: Marcus de Paula Pessoa (19 votos), Moacir Augusto Meyer de Albuquerque (17 votos) e Bievenido Sandro Andrade Fiúza (sem votos).

Segunda lista tríplice:

- Everardo Lucena Segundo (41 votos)

- José Inácio Linhares (37 votos)

- Maria Darlene Braga Araújo Monteiro (30 votos)

Os demais nomes da segunda lista eram: Wyllerson Matias Alves Lima (8 votos), Kennedy Ferreira Lima (4 votos) e Melissa Pereira Guará (3 votos).

O TJCE definiu nesta quinta-feira, 24, as duas listas tríplices com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) para preenchimento de duas vagas de desembargador, previstas no chamado quinto constitucional.

Inicialmente composta por seis membros cada uma, somando 12 nomes, as duas listas serão reduzidas a seis nomes, juntas, e, em seguida, encaminhadas ao governador Camilo Santana (PT), que faz a indicação dos dois escolhidos para ocupar as vagas.

Camilo deve concluir a escolha até o fim de março, pois deverá deixar o governo em 2 de abril para concorrer a vaga no Senado.

Ao todo, dez vagas terão sido preenchidas ao final do processo de ampliação e eleição dos novos membros do Judiciário – oito da magistratura e duas da advocacia. O incremento atende a projeto de lei proposto pelo TJ-CE e aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) no ano passado.

A votação e escolha dos defensores é aberta, feita por cada um dos 43 desembargadores, em sessão transmitida ao vivo pelos canais do TJ-CE nas redes sociais.

