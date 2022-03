Datena anunciado candidato ao Senado em São Paulo por PSDB e União Brasil

O PSDB e o União Brasil anunciaram nesta quinta-feira, 24, que o apresentador de televisão José Luiz Datena (União Brasil) será candidato ao Senado pelo São Paulo, em coligação das siglas no Estado, dividindo o palanque com o vice-governador do Estado Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato ao governo.

"Nossos partidos compartilham dos mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais e vamos trabalhar para que São Paulo e os paulistas estejam nas mãos competentes e sob o olhar humano de nossos candidatos", escreveram as siglas em nota conjunta assinada pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e do União Brasil, Luciano Bivar. As legendas também defenderam que Datena "engrandece" a coligação.

Sobre o assunto Trocas de partidos mudam PT, PSDB e fazem nascer União Brasil no Ceará: Jogo Político #178

Datafolha: Lula tem 43%, Bolsonaro, 26%; Moro, 8%; Ciro, 6%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Datena lidera com folga as intenções de voto para a disputa ao Senado em São Paulo. Levantamento da Quaest divulgado na semana passada mostra que o apresentador segue com 39% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 15% e pelo empresário Paulo Skaf (MDB), com 13%.

Já Garcia, apoiado pelo presidenciável João Doria (PSDB), enfrenta outro cenário nas intenções de voto. No mesmo levantamento, ele aparece na sexta colocação, empatado com a presidente do Podemos Renata Abreu, os dois com 3% das intenções de voto.

Tags