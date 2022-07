Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro cai de 53% para 46%

A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 53% para 46% entre dezembro e março. Por outro lado, o porcentual de pessoas que veem o governo como ótimo ou bom saiu de 22% para 25%, enquanto a avaliação regular subiu de 24% para 28%. Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 24.

O levantamento atribui a melhora na percepção sobre o governo ao pacote anunciado por Bolsonaro na semana passada, que pode liberar até R$ 150 bilhões em recursos para trabalhadores e aposentados em ano eleitoral.

Entre as medidas, estão a liberação de saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 40 milhões de pessoas e antecipação do 13º dos aposentados para abril e maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 cidades brasileiras entre os dias 22 e 23 de março. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo 08967/2022.

Tags