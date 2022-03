Congresso Nacional do Ministério Público termina hoje com Fux e Aras em Fortaleza

Chega hoje ao fim o 24º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Estão previstas palestras do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. O congresso começou na quarta-feira.

Fux tem palestra marcada para 10h30min, com o tema: "Os desafios do sistema de justiça no cenário pós pandemia / Democracia e polarização política: os desafios do sistema de justiça".

Sobre o assunto Camilo "pode estar convivendo com inimigos e traiçoeiros", diz líder petista no Ceará

Veja quem são os advogados nas listas tríplices de desembargador no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aras tem participação prevista para o encerramento do congresso, às 17 horas, com a palestra “O futuro do Ministério Público brasileiro no contexto pós-pandemia: para onde vamos?” Ambas palestras serão realizadas no auditório Ponte dos Ingleses.

Nesta quinta-feira, participaram do evento o ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que falou dos impactos da tecnologia 5G no sistema judiciário.

“Hoje, o STJ analisa mais de 50 mil processos ao mês. Nenhum país do mundo faz isso", afirmou.

SERVIÇO

XXIV Congresso Nacional do Ministério Público

Quando: encerramento nesta sexta, 25

Horários:

10h30min - Ministro Luiz Fux, presidente do STF: “Os desafios do sistema de justiça no cenário pós pandemia / Democracia e polarização política: os desafios do sistema de justiça”

17 horas - Augusto Aras, procurador-geral da República: “O futuro do Ministério Público brasileiro no contexto pós-pandemia: para onde vamos?”

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Tags