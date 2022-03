Camilo propõe incluir planejamento estratégico de longo prazo na Constituição do estado

Medida é o primeiro resultado da reunião do Conselho de Governadores do Ceará, realizada na última segunda-feira, 21

Após a primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará, o governador Camilo Santana (PT) enviou para a Assembleia Legislativa uma PEC que insere na Constituição o chamado "planejamento estratégico de longo prazo". Esse foi o principal tema discutido na última segunda-feira, 21, entre o petista e os ex-chefes do Palácio da Abolição: Gonzaga Mota, Tasso Jereissati (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Francisco Aguiar, Lúcio Alcântara (UB) e Cid Gomes (PDT). A vice-governadora Izolda Cela (PDT), que assume o comando do Executivo a partir do próximo dia 2, também participou do encontro.

De acordo com a proposta, o objetivo da mudança é transformar essa ferramenta em "horizonte norteador do desenvolvimento e das despesas e investimentos previstos no Orçamento do Ceará". Assim, segundo Camilo, se "busca constitucionalizar uma realidade de gestão que já vem sendo praticada pelo Governo do Estado nos últimos anos, baseada da importância da valorização e da potencialização do planejamento público estratégico de longo prazo como instrumento em prol do desenvolvimento do Estado, alinhado à ampla busca da prosperidade econômica, social, cultural, territorial e ambiental". Um exemplo do que já vem sendo praticado nessa área é o programa Ceará 2050, uma plataforma colaborativa de planejamento.

Sobre o assunto Primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará ocorre nesta segunda

"Maturidade política", diz Camilo sobre 1ª reunião do Conselho de Governadores do Ceará

Ciro evita falar sobre eleições durante encontro do Conselho de governadores do Ceará

A 12 dias da possível saída do cargo, Camilo ainda não comenta desincompatibilização

"Tudo é possível", mas "hoje não", diz Tasso sobre apoio a Lula e Alckmin

Lúcio Alcântara reafirma apoio a Wagner: "Maior revelação na política cearense"

Estados calculam que vão manter arrecadação de ICMS sem aumento de imposto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prazo colocado para a efetivação das metas do planejamento é de 20 anos, seguindo "além de um período de mandato governamental, contextualizado num horizonte de longo prazo, na busca de prioridades voltadas à consolidação do futuro desejado".

Assim, o planejamento estratégico de longo prazo vai se somar às peças de planejamento já existes, mas que são de curto e médio prazos, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Tudo levando em conta "as necessidades contemporâneas articuladas ao resgate histórico das políticas de Estado executadas ao longo das gestões passadas, sem perder de vista a influência e a necessidade de adequação do planejamento ao contínuo movimento das transformações globais".

Caso a nova PEC seja aprovada pelo Assembleia, será obrigação do Executivo o envio, para a aprovação dos deputados, do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo, assim como já é feito com o PPA, a LDO e a LOA.

Tags