Presidente lança pedra fundamental de Escola de Sargentos do Exército

O presidente Jair Bolsonaro participou, hoje (23), do lançamento da pedra fundamental da Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército, em Paudalho (PE). Ele irá, ainda hoje, para Quixadá, no Ceará, onde participará do lançamento da Força Tarefa das Águas.

Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental, Bolsonaro disse que era uma grande satisfação “como chefe supremo das Forças Armadas inaugurar as obras de uma grande e única escola de formação de sargentos do Exército. O Nordeste cada vez mais se apresenta para nós brasileiros como um local de berço de futuros sargentos do nosso Exército”.

O presidente Bolsonaro disse que a escolha do local está longe de ter sido política. “Outros dois estados disputaram, Rio Grande do Sul e Paraná, e a escolha apresentada pelo comandante [do Exército] foi técnica. Assim sendo, voltando aqui aos berços do Exército Brasileiro, que data de 1648. Aqui, [onde haverá] a formação dos nossos futuros sargentos do Exército, bem como o curso de aperfeiçoamento dos mesmos. Ganha o Nordeste, ganha o Exército e, mais do que tudo, ganha o nosso Brasil com essa escola que nasce com tudo para ser uma das melhores do mundo”.

A nova Escola de Sargentos dará mais de 2,4 mil oportunidades para jovens que desejam seguir a carreira militar. O investimento é de mais de R$ 1,5 bilhão.

No Ceará, o presidente participará do lançamento da Força Tarefa das Águas, onde serão entregues 74 sistemas simplificados de abastecimento, para 15 municípios. Poços também serão inaugurados e ordens de serviço para outras obras serão assinadas. No total, as medidas devem levar água para mais de 80 mil cearenses.

