Luiz Pontes diz que PSDB no Ceará não tem "nenhuma afinidade com Bolsonaro"

O presidente do PSDB no Ceará, Luiz Pontes, negou, nesta quarta-feira, 23, que a legenda e suas lideranças no estado tenham alguma afinidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em evento de filiação, com a presença da chapa de pré-candidatos a deputado estadual nas eleições de outubro, o tucano foi assertivo ao garantir que, entre os presentes, ninguém deve apoiar a reeleição do mandatário.

"Nós não temos afinidade nenhuma com Bolsonaro. E o que eu vejo aqui não existe pessoas também nenhuma com o Bolsonaro, disse Pontes. Dentre os novos e velhos filiados que devem disputar vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) em outubro deste ano, estão personagens conhecidos no cenário político cearense e outros nomes ligados ao senador Tasso Jereissati (PSDB), que já anunciou o encerramento da sua participação em disputas eleitorais.

Símbolo do partido, Tasso tem feito um duro enfrentamento e constantes críticas ao governo federal. Em 2021, o tucano foi membro da CPI da Covid-19 que pediu o indiciamento de Bolsonaro e de seis ministros e ex-ministros por prevaricação, emprego irregular de verbas públicas, falsificação de documento particular, charlatanismo, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade e epidemia com resultado de morte.

No entanto, em anos anteriores, o partido no Ceará apoiou nomes que hoje manifestam apoio explícito ao presidente da República, como é o caso da médica e pré-candidata Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina". Ex-apoiador de Mayra Pinheiro ao Senado Federal, em 2018, Tasso chegou a confrontar Mayra na CPI da Covid. Na época, a cearense atuava na secretária da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)



Neste ano, Mayra chegou a usar as redes sociais para lançar críticas ao seu antigo correligionário e padrinho político. Em publicação, a pediatra questionou o fato de ter sido “incriminada” pelo então senador.

Eleições presidenciais

Sobre os palanques presidenciais, o presidente do PSDB no Ceará, Luiz Pontes, afirmou que ainda aguarda posição da direção nacional sobre a chamada terceira via, estagnada nas pesquisas de intenção de votos. Um dos representantes é o governador de São Paulo, João Doria.

"Nós vamos esperar a posição do PSDB. Nós vamos esperar a posição da terceira via. O nosso candidato felizmente ganhou as prévias, mas está aí quatro meses depois e continua com 2%. Então a gente tem que esperar pra ver qual vai ser essa posição", completou o presidente partidário, que irá em breve transferir o cargo para o senador em exercício Chiquinho Feitosa, recém-filiado ao partido.

