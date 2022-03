De assessor de Tasso a secretária de Caucaia, veja lista de pré-candidatos do PSDB a deputado estadual

Dentre os novos e velhos filiados que devem disputar vaga na AL-CE em outubro deste ano, estão personagens conhecidos no cenário político cearense

Após evento de filiação do PSDB Ceará, realizado na manhã desta quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), em Fortaleza, o partido divulgou uma lista de pré-candidatos a deputado estadual que devem concorrer nas eleições de 2022. A meta é eleger pelo menos quatro deputados estaduais e outros três federais.

Dentre os novos e velhos filiados que devem disputar vaga na AL-CE em outubro deste ano, estão personagens conhecidos no cenário político cearense e outros nomes ligados a políticos tradicionais como o senador Tasso Jereissati (PSDB), que já anunciou o encerramento da sua participação em disputas eleitorais.

Os tucanos anunciaram, por exemplo, que Denisio Pinheiro, assessor parlamentar de Tasso, será pré-candidato a uma vaga na Assembleia. A ex-vereadora de Caucaia e atual secretária de governo da Prefeitura Emília Pessoa também vai concorrer. Emília disputou a prefeitura de Caucaia em 2020, mas não chegou ao segundo turno.

O diretório estadual tucano sinalizou que o vereador de Fortaleza Jorge Pinheiro (PSDB) será candidato juntamente com apresentador e suplente de deputado estadual Ferreira Aragão, recém-filiado ao partido.

Entre outros nomes que chegam para compor os quadros do PSDB estão o deputado estadual Gordim Araújo, que estava no Patriota, e o suplente de deputado Delegado Diego Barreto, que migrou do PTB.

Veja abaixo a lista completa de pré-candidatos a deputado estadual pelo PSDB:



1 - Emília Pessoa

2 - Jorge Pinheiro

3 - Joaquim Rocha

4 - Gorete Maria do Povo

5 - Denísio Pinheiro

6 - Antonio Vianey

7 - Raimundo Nonato Ferreira Aragão

8 - Elvilo Araújo de Oliveira (Gordim Araújo)

9 - George Lima

10- Delegado Diego Barreto



Com informações do repórter Filipe Pereira.