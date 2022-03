'Usam meu nome como massa de manobra', diz Marília Arraes ao criticar o PT

A deputada federal Marília Arraes (PT-PE) publicou um comunicado na noite deste domingo, 20, manifestando descontentamento com a indicação de seu nome para o Senado e afirmando que o partido a usou como "massa de manobra". A deputada diz não ter sido consultada para autorizar a decisão, o que, para ela, revela "descuido" e "uma precipitação sem limites".

"Não autorizei que envolvessem o meu nome em qualquer negociação, menos ainda que tornassem público, como se fossem os senhores do meu destino", escreveu a deputada, acrescentando que um acordo de cúpula já impediu sua candidatura ao governo do Estado em outra ocasião, em 2018. Segundo ela, o partido também tentou inviabilizar sua candidatura à prefeitura do Recife em 2020, o que teria contribuído para a eleição de seu adversário, João Campos, que é também seu primo.

No mesmo comunicado, Marília afirmou que está conversando com lideranças de Pernambuco e que deve anunciar nos próximos dias os seus planos para as eleições de outubro. A parlamentar também ponderou que o ocorrido não compromete seu apoio "incondicional" à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência.

