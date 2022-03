Ciro Nogueira cita Mensalão ao responder críticas de Lula ao Congresso

Em mais um sinal de seu distanciamento com seus antigos aliados, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou as redes sociais para criticar o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Citando o escândalo do mensalão, o ministro rebateu críticas do ex-presidente ao Congresso Nacional e ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos aliados do Planalto.

"Congresso deformado? Pior da História? Esqueceu do Mensalão? Nunca na história deste país Câmara, Senado e um governo, do presidente Bolsonaro, se relacionaram tantos anos sem nenhum escândalo de corrupção. O povo conhece o presente e não esquece o passado", publicou o ministro.

No sábado, 19, o ex-presidente da República afirmou, durante um evento com apoiadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Paraná, que o Congresso Nacional "nunca esteve tão deformado".

Lula questionou ainda o estabelecimento de uma comissão para discutir o semipresidencialismo, defendida pelo presidente da Câmara.

Desde que aderiu a base do governo, Nogueira tem aumentado as críticas contra o PT, partido do qual já foi aliado.

