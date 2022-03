Na reta final da janela, PL ainda não decidiu sobre filiação de tucano e candidatura própria

Presidido no estado por Acilon Gonçalves, prefeito do Eusébio, o partido do presidente Jair Bolsonaro se divide hoje entre apoiar um postulante de fora do PL ou lançar nome próprio ao Abolição

A duas semanas do fim da janela partidária, o PL no Ceará ainda não bateu martelo sobre a filiação do ex-deputado federal tucano Raimundo Gomes de Matos, que tem proposta do comando da legenda para ingressar na sigla e concorrer ao Governo neste ano.



Presidido no estado por Acilon Gonçalves, prefeito do Eusébio, o partido do presidente Jair Bolsonaro se divide hoje entre apoiar um candidato de fora do PL, como o deputado federal Capitão Wagner, ou lançar nome próprio ao Abolição.



Ao O POVO, Acilon já havia confirmado a hipótese de apresentar um postulante da agremiação para disputar o Executivo, mas a proposta encontra resistência entre bolsonaristas, que preferem abrir mão da candidatura majoritária para se posicionar ao lado de Wagner ainda no primeiro turno.



Internamente, porém, o PL nacional teria interesse em contar com representante do partido na corrida estadual, o que garantiria um palanque no Ceará integralmente fiel ao presidente, que vai para a briga pela reeleição.



Nesta semana, em cerimônia na qual anunciou que assume o União Brasil no estado, Capitão Wagner disse que pretende abrir o seu palanque a quem queira apoiá-lo no pleito ao Governo, independentemente do nome ao Planalto que esse potencial apoiador defenda.



Em conversa com a reportagem, o vereador Pedro Matos (Pros), filho de Raimundo Gomes de Matos, confirmou que o convite do PL se mantém e que pai e filho devem se filiar até 30 de março, dois dias antes do encerramento da janela partidária.



“Estão avançando as conversas. O presidente Acilon nos informou que houve uma grande adesão e aceitação da candidatura majoritária, dentre os filiados e candidatos do partido, para além da articulação via PL nacional, que está sendo bem encaminhada”, respondeu o parlamentar.



Procurado por telefone e WhatsApp, Raimundo não respondeu aos contatos.