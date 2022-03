Como o bloqueio do Telegram repercutiu entre apoiadores de Jair Bolsonaro?

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro tem um canal com 1, 086 milhão de seguidores no app. Confira como o bloqueio do Telegram repercutiu entre os bolsonaristas

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do Telegram em todo o País, atinge diretamente o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. Candidato à reeleição, Bolsonaro tem um canal com 1,086 milhão de militantes bolsonaristas no aplicativo.



O Telegram está presente em 53% dos smartphones no Brasil, mas até hoje o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não conseguiu notificar a plataforma, que não tem sede nem representação no País. Nos últimos tempos, vídeos e postagens de aliados de Bolsonaro foram removidos de outros redes sociais por divulgarem informações consideradas falsas, descumprindo, assim, a política de uso dessas plataformas.



Em resposta à decisão, o fundador da rede, o russo Pavel Durov, usou o próprio aplicativo para pedir desculpas à Suprema Corte pelo que chamou de "negligência" da empresa e pediu um adiamento do bloqueio definitivo da plataforma. Também afirmou que uma falha de comunicação levou o Telegram a descumprir a última determinação do ministro Alexandre de Moraes.



Apoiadores de Bolsonaro reagem a bloqueio do Telegram

O sociólogo e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie de SP, Rodrigo Pandro, avalia que a narrativa de que houve censura na decisão do ministro do STF deve se sobrepor ao fato de que a plataforma foi omissa nas repostas às autoridades brasileiras.

"Sem dúvidas, bolsonaristas vão de certa maneira se sentirem atingidos pelo fato do Telegram ter sido retido do ar, como sempre se utilizando da ideia de que houve um censura, de que o ministro Alexandre de Moraes, o STF, eles acabam indo contra o Executivo, contra as liberdades, isso por acreditaram que a liberdade de expressão é absoluta", afirma.



"Uma parcela dos bolsonaristas vai se articular para fazer essa crítica, que é uma crítica já sabida, e os ministros da Suprema Corte brasileira estão se preparando para uma eleição muito difícil, uma eleição que fará um teste a nossas instituições e, no limite, à nossa democracia".



No Ceará, políticos alinhados ao mandatário reagiram à decisão repudiando o que classificam como “ditadura”. Foi o que escreveu o deputado estadual André Fernandes em uma rede social.

A ditadura continua!



Alexandre de Moraes acaba de determinar o bloqueio do Telegram em todo o Brasil. — André Fernandes (@andrefernm) March 18, 2022

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto fez provocação na mesma linha: “Alexandre de Moraes determina o bloqueio do Telegram no Brasil. Somos o 6° país no mundo a proibir o aplicativo. Os outros cinco são: China, Cuba, Irã, Tailândia e Bielorrússia. Esse é o grupo de países “democráticos” que o STF acaba de inserir o Brasil.”



Grupos de apoiadores do presidente, por sua vez, já se mobilizam para buscar alternativas à proibição do uso do aplicativo de mensagens.



Apoiadores divulgavam, principalmente, formas de como usar uma rede virtual privada (VPN) ou de ter acesso a um proxy. Ambos têm a mesma finalidade: mascarar a origem de acesso de um internauta. Uma pessoa no Brasil pode simular que está usando a internet em outro país.



Na ordem de Alexandre, pessoas naturais e jurídicas que usarem "subterfúgios tecnológicos" para continuarem a usar o Telegram estarão sujeitas a "sanções civis e criminais", e multa diária de R$ 100.000.



Bloqueio do Telegram: blogueiro Allan dos Santos comanda ações

A ação foi recomendada por influenciadores como o blogueiro Allan dos Santos, que teve sua conta original banida no Brasil em 26 de fevereiro. Quando banido, Allan dos Santos criou uma conta alternativa e informou que quem estava em outro país ou usava uma VPN conseguia ter acesso ao canal original.



O influenciador bolsonarista Bernardo Küster divulgou em seu canal com mais de 60 mil seguidores o uso de proxy como alternativa para o uso do Telegram. Ele postou duas possíveis alternativas de proxy, com endereços para Estados Unidos e outros países europeus. A mensagem circulou em grupos antivacina.



"Nesse novo Brasil, aprenda a usar VPN e criar uma conta no Gettr e no Clouthub", escreveu dos Santos às 16h06 desta sexta-feira em sua conta alternativa na rede, que ainda estava ativa e tinha cerca de 50 mil inscritos. Poucos minutos depois, ele foi novamente banido da plataforma.



O Gettr se define como uma rede social que "rejeita a censura política e a 'cultura do cancelamento'". Ela tem o apoio direto de Bolsonaro, seus filhos e influenciadores bolsonaristas, que estão presentes na plataforma. O Clouthub é uma outra rede para o qual grupos de extrema-direita migraram em massa.



Com informações da Agência Estado

