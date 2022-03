Veja onde o uso de máscaras não é mais obrigatório ou foi flexibilizado no Brasil

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) assinou nesta quinta-feira, 17, o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscara também em locais fechados, após 679 dias desde o início da medida. A discussão em torno da flexibilização e até a retirada integral do equipamento de proteção facial contra a Covid vem sendo debatido e trabalhado em projetos de lei em todo o Brasil.

Atualmente, a flexibilização para o uso de máscaras acontece em 16 estados, porém, varia a cada região. Do total, oito estados e o Distrito Federal acabaram com a obrigatoriedade em locais abertos e fechados. Os demais autorizaram a retirada de máscaras apenas em locais abertos. Confira:

Fim da obrigatoriedade em locais abertos e fechados:

Alagoas

Distrito Federal

Rio de Janeiro



Maranhão



Mato Grosso

Minas Gerais

Rondônia



Santa Catarina



São Paulo



Fim da obrigatoriedade apenas em locais abertos

Amazonas

Acre

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul



Paraná

Rio Grande do Norte



Rio Grande do Sul



Segundo o governador do Ceará Camilo Santana (PT), há uma "tendência de retirar a máscara para ambientes abertos no próximo decreto". Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 16, o petista informou que a cada 15 dias estão ocorrendo reuniões para discutir os decretos a serem lançados e, possivelmente, a flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos seria o principal tópico do documento que será publicado nesta sexta-feira, 18.



Segue obrigatório

Sergipe (aguarda votação na Assembleia Legislativa)

Bahia (pode desobrigar uso a partir de abril)

Ceará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Roraima

Tocantins

Amapá

Pará

