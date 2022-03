Ronivaldo Maia diz estar "seguro de que a justiça será feita" após Conselho de Ética ser acionado

Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza será acionado para julgar se o parlamentar quebrou ou não decoro em caso no qual avançou um automóvel contra uma mulher na Capital

O vereador licenciado de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) divulgou nota nesta sexta-feira, 18, colocando-se à disposição do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que será acionado para definir se o parlamentar quebrou ou não decoro no caso em que ele avançou um automóvel contra uma mulher de 36 anos que estava presa ou agarrada ao para-brisa.

Ronivaldo chegou a ser preso em novembro do ano passado. Posteriormente, em fevereiro, ele foi solto após conseguir habeas corpus. A prisão preventiva foi então substituída por um conjunto de medidas cautelares.



No texto divulgado nesta sexta-feira, o vereador sinaliza acreditar na “seriedade e isenção dos parlamentares na apuração e condução” do caso e reforça sua “crença no Poder Judiciário”, responsável pela apuração. “Ronivaldo está seguro de que a justiça será feita”, finaliza a mensagem.

Nesta semana, o presidente do Conselho de Ética, Danilo Lopes (Podemos), pontuou que conduzirá os trabalhos da forma “mais breve possível” para que o caso seja solucionado e prometeu "total isenção". O Conselho de Ética foi provocado em fevereiro pela bancada do Psol, representada pelos vereadores Gabriel Aguiar e Adriana Nossa Cara.

"Por tratar-se de atentado de enorme gravidade, praticado inegavelmente pelo vereador, entendemos que a cassação de seu mandato deve ser ato independente à conclusão do devido processo criminal", dizia a denúncia protocolada pelo Psol no Conselho de Ética.

Na última terça-feira, 15, o PT Ceará abriu processo disciplinar para decidir sobre a expulsão ou não de Ronivaldo dos quadros da legenda. Os trabalhos podem se estender por 90 dias, mas a orientação é de que o caso seja concluído em um mês. Em reunião, todos acataram relatório da comissão paritária instaurada para cuidar inicialmente do caso.



