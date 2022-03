Geraldo Alckmin anuncia que vai se filiar ao PSB

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin anunciou nesta sexta-feira, 18, em publicação no Twitter, que irá se filiar ao PSB. Alckmin, que esteve durante 33 anos no PSDB, migra de legenda para ser candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela corrida ao Planalto.

"O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união", escreveu o ex-tucano.

Na postagem, Alckmin fez referência ao ex-governador Eduardo Campos ao mencionar a frase "não vamos desistir do Brasil", citada pelo então presidenciável. Campos morreu em um acidente de avião em 2014 durante campanha presidencial daquele ano.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a filiação do ex-tucano vai ocorrer na próxima quarta-feira (23), em Brasília, às 10 horas. Alckmin recebeu convites para se filiar ao PV ou ao Solidariedade, mas optou pelo PSB para formar aliança em torno de Lula. A previsão é de que, após a filiação, o ex-governador seja formalmente indicado para ser vice na chapa do petista.

