Em MG, Zema lidera para o governo com 34%; Kalil tem 21%, diz Genial/Quaest

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem a preferência do eleitorado para a disputa deste ano, de acordo com pesquisa Genial/Quaest referente ao mês de março. No cenário estimulado mais abrangente, o atual chefe do Executivo estadual aparece com 34% das intenções de voto, contra 21% de Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte e segundo colocado no levantamento. O levantamento ainda mostra que Zema venceria qualquer um dos adversários em um eventual segundo turno.

Zema deve ser apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. A pesquisa, no entanto, aponta que, quando perguntados se preferem um governador mais ligado ao presidente Bolsonaro ou a Luiz Inácio Lula da Silva, 40% dos eleitores mineiros responderam optar pelo palanque petista. Em Minas, o ex-presidente deve apoiar Kalil. Foram 36% os que disseram priorizar um candidato que não tenha nem o apoio de Lula, nem de Bolsonaro. Já 21% preferem eleger um aliado do chefe do Planalto.

Na pesquisa espontânea, aquela que não oferece os nomes da disputa para que os entrevistados escolham sua preferência, a maioria disse ainda não ter decidido o voto (52%). Nessa modalidade, Romeu Zema tem 9%, e Alexandre Kalil, 3%. Os indecisos são 33%.

Segundo o levantamento, 41% dos entrevistados avaliam de forma positiva o governo de Zema; 36% o consideram regular, e 17%, negativo. A maioria (62%) considera que ele merece uma "segunda chance" como governador, ou seja, a reeleição.

O levantamento ouviu presencialmente a opinião de 1480 pessoas entre 11 e 16 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código MG-00132/2022.

