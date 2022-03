Em carta, Tasso e outros líderes do PSDB pedem que Eduardo Leite permaneça no partido

A carta é assinada por diversos caciques tucanos, entre eles o senador cearense Tasso e presidente do diretório estadual de São Paulo, Marco Vinholi, aliado do governador de São Paulo, João Doria

Lideranças do PSDB entregaram, nesta sexta-feira, 18, uma carta ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, solicitando que o tucano permaneça no partido. No documento, representantes do alto escalão da legenda defendem, nesse momento, não admitir a possibilidade de o gaúcho ir para outra sigla.

"Não admitimos a possibilidade de o perdermos, nesse momento crucial para a história do Brasil. O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida. Estaremos juntos", afirma o documento, enviado ao O POVO.

A carta é assinada por diversos caciques tucanos, entre eles o presidente do diretório estadual de São Paulo, Marco Vinholi, que é aliado do governador de São Paulo, João Doria.

Derrotado nas prévias do PSDB para o governador de São Paulo João Doria, Leite tem dialogado com o PSD, de Gilberto Kassab. O diálogo gira em torno de uma possível candidatura do tucano ao Palácio do Planalto. Em últimas manifestações, o governador disse que ainda estuda os caminhos políticos para a eleição deste ano, mas que não vê problema em auxiliar outro projeto dentro do partido sem se candidatar.

"Sempre tenho absoluta tranquilidade nessa discussão política e não tenho nenhum problema de ajudar um projeto sem ser candidato. Se entenderem que eu deva ser candidato, estou a postos para cumprir esse papel", disse Leite, em entrevista a Record TV, na última sexta-feira, 11, no Palácio Piratini, durante evento do programa Avançar na Logística e Transporte.

Uma semana depois, os líderes tucanos endossaram em carta: "Nos orgulhamos da sua trajetória: vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política: honradez, compromisso, determinação, preparo e competência", diz outro trecho do documento.

"O futuro do Brasil está em jogo! Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade, e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositiva e viável", completa o documento.

Assinam o documento: Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, e os ex-presidentes do partido Tasso Jereissati, José Serra, Aécio Neves, Pimenta da Veiga, Teotônio Vilela, José Aníbal, além do governador Reinaldo Azambuja, dos senadores Plínio Valério, Rodrigo Cunha e Mara Gabrilli, e dos deputados Adolfo Viana, Pedro Cunha Lima, Carlos Sampaio, Daniel Trezciak, Eduardo Barbosa, Eduardo Cury, Lucas Redecker, Luis Carlos, Mariana Carvalho, Nilson Pinto, Paulo Abi Ackel, Rodrigo de Castro, Pedro Villela e Sheridan Oliveira, e Raquel Lyra e Armando Monteiro.

