Bolsonaro chega à pasta da Justiça para receber medalha do mérito indigenista

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou pouco depois das 10h desta sexta-feira, 18, ao Ministério da Justiça para receber a Medalha do Mérito Indigenista. O evento não consta da agenda oficial do chefe do chefe do Executivo, embora a legislação oriente a publicidade dos compromissos de autoridades.

A condecoração já foi oficializada na última quarta-feira (16) no Diário Oficial da União (DOU) e é entregue a quem presta "serviços relevantes, em caráter altruísticos, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas".

Bolsonaro, no entanto, trabalha ativamente para aprovar um projeto de lei em tramitação no Congresso que autoriza a exploração mineral em terras indígenas.

