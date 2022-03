Lula exalta sua gestão na Petrobras e leva invertida de Moro, que relembra os 8 anos da Lava Jato

Moro classificou a declaração do adversário como "infeliz", no dia em que a operação Lava Jato, que investigou esquema de corrupção na petroleira, completa oito anos: "Justo hoje?"

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República, Sergio Moro (Podemos), rebateu o ex-presidente Lula (PT), que exaltava sua gestão da Petrobras. Moro classificou a declaração do adversário como "infeliz", no dia em que a operação Lava Jato - que investigou esquema de corrupção na petroleira durante governos petistas, e da qual Moro fez parte - completa oito anos.

"Lula, não teria dia mais infeliz para o seu comentário. Há exatos 8 anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. Tem certeza que você quer falar disso justo hoje?", escreveu Moro em seu perfil no Twitter.

Lula, não teria dia mais infeliz para o seu comentário. Há exatos 8 anos, a Lava Jato prendia um diretor da Petrobras que você nomeou e que recolheu propina por uma década. Graças à Lava Jato, a Petrobras já recuperou 6 bilhões. Tem certeza que você quer falar disso justo hoje? pic.twitter.com/nN6Q0G1YEQ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 17, 2022

Na mesma rede social, Lula havia publicado que, durante o seu governo, a Petrobras "foi transformada na segunda empresa de petróleo do mundo". "Nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo".

"A Petrobras é essencial para o desenvolvimento brasileiro. Mas o que eles fizeram? Começaram a destruir a Petrobras. E hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar, e essa gasolina chega a preço de dólar para o povo brasileiro", acrescentou.

A fala de Lula acontece após o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltar a defender a privatização da estatal com o aumento do preço do combustível.

Durante entrevista, o chefe do Executivo afirmou que a privatização da Petrobras o livraria de um "problema". Para ele, a venda da estatal poderia ser feita "hoje". O mandatário repetiu que não manda na petroleira, mas afirmou ter feito uma solicitação "não oficialmente" para que a estatal atrasasse em um dia o anúncio do reajuste de preços.

"Muita gente me critica como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. Ficaria livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles. Jamais pensam no Brasil", disse o presidente em entrevista à TV Ponta Negra, do Rio Grande do Norte, que foi ao ar nessa quarta-feira, 16.

Sobre o assunto Isenção para gasolina, defendida por Bolsonaro, pode ter custo de R$ 27 bilhões

Bolsonaro diz que não manda na Petrobras, mas que faz o que pode

Lira cobra que Petrobras recue do aumento dos combustíveis e cita queda do barril

Nas redes sociais, 86% culpam Bolsonaro por aumento dos combustíveis

Diesel volta a ficar defasado nas refinarias da Petrobras, diz Abicom

Tags