Doria tira obrigatoriedade do uso de máscaras em SP para ambientes fechados; veja detalhes

Nesta quinta-feira, 17, a população do estado de São Paulo vai começar a flexibilizar o uso obrigatório das máscaras também em ambientes fechados. O governador do estado, João Doria (PSDB), fez o anúncio por meio da publicação de um novo decreto, que irá começar a valer ainda nesta hoje, logo que for publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado.

“Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, disse o tucano.

A medida foi tomada, de acordo com o tucano, seguindo as orientações do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. Os profissionais levaram em conta o índice de vacinação com duas doses no estado, que alcançou a meta indicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de 90% da população elegível, isto é, superior a 5 anos imunizada contra a Covid-19.

Entre as análises, também foi considerado que depois dos 14 dias do feriado de Carnaval, foi possível perceber que a melhora dos índices epidemiológicos se manteve, indicando que a queda na transmissão do coronavírus em São Paulo segue de modo evolutivo.

A partir deste momento, o uso de máscaras na cidade passa a ser opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. São Paulo já vinha flexibilizando o uso dos materiais em locais abertos desde o dia 9 deste mês.

“O sucesso no enfrentamento de mais esse desafio imposto pela pandemia de Covid-19 é consequência de uma certeira política de vacinação, que alcançou mais de 90% da população elegível com esquema vacinal completo, aliada à observância de medidas sanitárias adequadas e proporcionais ao risco de disseminação da afecção e à garantia da capacidade de resposta do sistema de saúde”, diz no decreto.



