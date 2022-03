Dirceu celebra aniversário com políticos, advogados e empresários em Brasília

Um jantar com música ao vivo e dezenas de convidados celebrou o aniversário do ex-ministro José Dirceu na noite desta quarta-feira, 16, em Brasília. O petista comemorou seus 76 anos rodeado de amigos em uma casa no Lago Sul, região nobre da capital, onde funciona o escritório de seu advogado Roberto Podval.

"Estou feliz, com amigos e a família", disse Dirceu ao Estadão. Sobre a eleição presidencial em outubro, o ex-ministro declarou: "Animado, mas temos que trabalhar muito."

Segundo relatos de convidados, Dirceu estava "feliz da vida" e "tranquilo". O "jantar solidário", afirmaram, foi oferecido por Podval, e os amigos levaram as bebidas e um bolo. Convidados contaram que o ex-ministro não é integrante da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, mas "é uma voz ouvida dentro do PT".

Como mostrou o Estadão, a pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição definiu como estratégia para se contrapor ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal concorrente e líder nas pesquisas, a associação de Lula a colegas de partido envolvidos em esquemas de corrupção. Os 13 anos de governos do PT foram marcados por escândalos, como o Mensalão e a Operação Lava Jato. Dirceu foi preso e condenado em processos nos dois casos.

Na lista de convidados da festa de ontem, políticos de diferentes partidos, advogados, empresários e familiares de Dirceu. Os senadores Humberto Costa (PT-PE), Paulo Rocha (PT-PA) e Weverton Rocha (PDT-MA), o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto (Avante), o advogado do PT, Eugênio Aragão, estiveram na celebração.

Dirceu foi o primeiro a chegar ao local, às 19h45, em um carro branco. A festa de aniversário estava marcada para as 20 horas. Por volta das 22 horas, o estacionamento da casa e a rua estavam tomados de carros, alguns deles importados - Audi, Mercedes-Benz, BMW e Porsche.

Uma das convidadas de Dirceu chegou ao local em um carro de aplicativo e brincou, citando o ex-presidente petista. "Vai votar no Lula, né?", disse ela ao motorista.

No repertório do aniversário de Dirceu, músicas brasileiras e estrangeiras ao vivo. De Alceu Valença, Djavan, Fagner, Toquinho, Vinícius de Moraes e Cazuza a The Police, U2, Amy Winehouse, Chris Isaak e The Beatles.

A festa desta quarta não deve ser a única a homenagear o ex-ministro. Outra celebração para comemorar está marcada para sexta-feira, 18, em um restaurante de comida caseira. O jantar custará R$ 15, sem bebida inclusa.

