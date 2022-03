Datena lidera disputa ao Senado por São Paulo, aponta Genial/Quaest

O apresentador José Luiz Datena (União Brasil) lidera com folga as intenções de voto para a disputa ao Senado em São Paulo, conforme levantamento da Quaest divulgado nesta quinta-feira, 17. Na pesquisa estimulada, em que é apresentada uma lista de nomes, Datena aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 15%, pelo empresário Paulo Skaf (MDB), com 13%, e pela deputada estadual Janaína Paschoal (PSL), com 6%.

Em um cenário sem Skaf, Datena alcança 42% das intenções de voto e França, que também é pré-candidato ao governo de São Paulo, sobe para 21%.

O apresentador chegou a ser convidado pelo PDT para ser vice de Ciro Gomes na corrida presidencial e também foi sondado por correligionários do presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas, como mostrou o Estadão, já se aproximava de aliados tucanos para a eleição deste ano.

O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de março, encomendado pela Genial Investimentos, e tem margem de erro de dois pontos porcentuais. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não recebe uma lista de nomes para escolher um candidato, 79% disseram ainda não ter decidido em quem votar.

