Bolsonaro é recebido com vaias e xingamentos em escola na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido em Salvador, na Bahia, com vaias e xingamentos por estudantes no Senai Cinematec (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia). Os alunos ser reuniram na chegada do presidente nesta quarta-feira, 16, com o coro de "Ei Bolsonaro, vai tomar no c*" e "Fora, Bolsonaro". Alguns estudantes gritavam pela volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder.

Presidente Bolsonaro é recebido com vaias e xingamentos por estudantes na Bahia. Alunos da Senai Cinematec (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia) fizeram um coro pedindo "Fora, Bolsonaro". pic.twitter.com/r5ZNEMyljF — Jogo Político (@jogopolitico) March 16, 2022

A agenda do presidente indicava que ele ficou em Salvador até às 19h30 de ontem. Mais cedo, o chefe do Executivo foi homenageado com a medalha do mérito indigenista, concedida pelo ministro da Justiça Anderson Torres.

Líderes indigenistas, no entanto, protestam contra a honraria ao presidente. Coordenadora da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), Sonia Guajajara afirmou que a instituição vai entrar com ação judicial para anular a medalha. "É totalmente inaceitável. Estou muito indignada com esse cinismo", escreveu nas redes sociais.

