Bolsonaro é condecorado com medalha do mérito indigenista e provoca revolta: "Cinismo"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta quarta-feira, 16, a medalha do mérito indigenista, concedida pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. Criada em decreto de 1972, a homenagem é dada "como reconhecimento pelos serviços relevantes em caráter altruísticos, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas".

Líderes indigenistas, no entanto, protestam contra a honraria ao presidente. Coordenadora da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), Sonia Guajajara afirmou que a instituição vai entrar com ação judicial para anular a medalha. "É totalmente inaceitável. Estou muito indignada com esse cinismo", escreveu nas redes sociais.

"Se já não bastasse todos os retrocessos que estamos enfrentando, mais uma vez esse des-governo truculento acaba de criar mais um, uma medalha ao mérito a Jair Messias Bolsonaro e aliados, por seus "relevantes'' serviços aos povos indígenas. Absurdo!".

"Sabemos o quanto os povos indígenas estão totalmente desprotegidos e sob constantes ataques em seus territórios, e nada está sendo feito por esse desgoverno. Indigenista e indígenas somos nós, por nós", disse ainda.

Entre os condecorados, estão o cacique Raoni, o primeiro deputado federal indígena, Mário Juruna, e o sociólogo Darcy Ribeiro.



Durante seu governo, Bolsonaro acumulou uma série de declarações e ações contra os povos indígenas. Como prometeu em campanha, defende exploração de minério em território protegido, e já disse que "índio é pobre coitado". Ele também já foi denunciado duas vezes pela Apib pela prática de "política anti-indígena" e denunciado ao Tribunal Penal de Haia por "genocídio indígena" durante a pandemia de covid-19.

Atualmente, o governo trabalha pela aprovação do Projeto de Lei 191/2000, que dá acesso irrestrito a terras indígenas de todo o País para atividades industriais, como mineração. Com articulação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), foi aprovado no último dia 10 regime de urgência para que o texto seja apreciado pelo Plenário da Casa.

