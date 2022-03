Servidores de Barbalha ameaçam greve após divergências com a Prefeitura no reajuste a 33,24%

Em assembleia realizada na última sexta-feira, 11, professores da rede municipal de ensino de Barbalha decidiram por deflagrar greve por conta de desacordo com a Prefeitura sobre reajuste salarial da categoria a 33,24%.

O sindicato afirma que vai continuar as negociações ao logo desta semana e, caso não haja um acordo, deve iniciar a greve nesta sexta-feira, 18.

Durante participação na rádio CBN/O POVO Cariri, a procuradora do município, Ézera Cruz, afirmou que a divergência acontece na interpretação da Portaria do Ministério da Educação que definiu os 33% do reajuste do piso do magistério.

"A pauta que eles levantam é a questão do reajuste salarial, dos 33, 24% conforme preceituado pela Portaria do Mec. Todavia, eles levantam esse percentual a título de reajuste salarial, e não a título de piso salarial", afirma a procurado. "Não é reajuste de recomposição das perdas inflacionárias", completou.

Ézera Cruz destacou ainda uma lei municipal que garantiu o aumento de 11% para servidores públicos; atingindo proporcionalmente, portanto, o piso estabelecido pelo Mec.

"A lei não está sendo descumprida, o piso salarial está sendo atribuído à categoria e o reajuste da recomposição das perdas inflacionárias já foi atribuído. Este ano, inclusive, com retroatividade para janeiro, no percentual de 11%, por uma lei municipal", defendeu.

Uma das reivindicações do Sindicato é de que, entre cerca de 500 professores da rede municipal de Barbalha, apenas 20 seriam beneficiados com a totalidade do reajuste. Ézera, por sua vez, explica que apenas alguns professores hoje se encontravam com um valor abaixo do atual piso salarial.



"Foram concedidos percentuais proporcionais para que com o salário 2021 eles pudessem atingir o piso salarial 2022. Então, alguns professores fez-se necessário que se aplicasse o percentual de 33, 24%. Outros fez-se necessário percentuais menores".

Segundo a Secretaria de Educação Básica (SEB), do MEC, 1.726.099 docentes serão beneficiados em todo o país. Essa é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento da Lei do Piso em 2008. Em 2022, o novo piso da categoria será de R$ 3.845,63.

