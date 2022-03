Doria diz que gestão dele está em 'clima de despedida'

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 15, que sua gestão está em "clima de despedida". Pelo calendário da Justiça Eleitoral, ele deve sair do cargo até o dia 2 de abril para poder disputar a Presidência em outubro. Segundo o tucano, o Executivo estadual ficará em "boas mãos". Seu vice, Rodrigo Garcia (PSDB), deve assumir o mandato. Doria saiu vitorioso das prévias do PSDB, realizadas no fim de 2021, e foi escolhido para ser o pré-candidato do partido ao Planalto. Em 2018, ele abandonou o cargo de prefeito da capital paulista para disputar o governo do Estado.

