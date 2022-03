Deputado cearense entra com ação popular para suspender aumento dos combustíveis

Com criticas em torno da política de preços da Petrobras, o deputado federal Célio Studart entrou com ação na Justiça Federal do Ceará

O deputado federal Célio Studart (PSD-CE) ingressou nesta terça-feira, 15, com uma ação popular junto à Justiça Federal do Ceará pedindo a suspensão do aumento de preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras no última quinta-feira, 10. O parlamentar avalia que o ato foi ilegal e abusivo e precisa ser barrado para evitar mais prejuízos à população brasileira.

Em peça protocolada e distribuída para a 3ª Vara Federal, o deputado critica a política de Preços de Paridade de Importação (PPI), adotada em 2016. “Nada é mais lesivo ao patrimônio do que a sucessão de atos e omissões fundadas em prática ilegal que é lesiva aos consumidores dos derivados básicos de petróleo no Brasil pela decisão política de fixação de preços motivadamente vinculados à paridade internacional”, diz trecho da ação.

O parlamentar sustenta que a adoção do PPI pela Petrobras deveria ser enquadrada como crime contra a ordem econômica, a ordem tributária e relações de consumo. A ação defende controversa política de preços a ser mantida e apoiada "de forma irrestrita" pela União e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) "mesmo provocando altíssimo custo social e econômico para o país".

“É evidente que a adoção do PPI impôs um elevadíssimo custo à sociedade, ao mesmo tempo em que gera imensos lucros aos acionistas da Petrobras, que só em 2021 repassou R$ 63,9 bilhões para acionistas privados, dentre os quais R$ 41 bilhões foram para estrangeiros. Assim, quando se soma o fato de que a grande parte (cerca de 40%) dos custos operacionais é em real, a performance de mercado da Petrobras se destaca até mesmo quando comparadas com rivais estrangeiras”, aponta trecho da ação.

