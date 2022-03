Câmara suspende uso de máscaras nas dependências da Casa

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assinou ato que revoga, a partir desta quarta-feira, 16, a obrigatoriedade do uso de máscara para ingresso nas dependências da Câmara dos Deputados. A medida foi publicada no Diário da Câmara e acompanha decisão também adotada pelo Senado. Ambas as Casas Legislativas liberaram o uso da proteção facial para se adequar ao decreto do governo do Distrito Federal assinado em 10 de março, que dispensa o uso de máscara em espaços abertos, fechados, no transporte público e até mesmo em escolas.

