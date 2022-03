'Bolsonaro sabe que tem toda minha lealdade e apoio irrestrito', diz Mourão

Em discurso durante ato de filiação ao Republicanos, na noite desta quarta-feira, 16, o vice-presidente Hamilton Mourão garantiu que será leal ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao projeto de reeleição. O general assumiu sua pré-candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

A declaração foi feita na sede do Republicanos, em Brasília, e vem no momento em que o partido do Centrão se distancia gradativamente do governo, diante da falta de espaço no Executivo. Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o Republicanos considera até mesmo não fechar aliança com o PL de Bolsonaro nas eleições de outubro, liberando o voto de diretórios regionais.

"Presidente Bolsonaro sabe perfeitamente que tem toda minha lealdade e apoio irrestrito ao seu projeto de reeleição, que considero fundamental para dar rumo às soluções, para que o Brasil atinja seu destino manifesto, que é sermos a maior e mais próspera democracia liberal abaixo do Equador", disse Mourão, que vive uma relação tensa com Bolsonaro.

O general afirmou, ainda, que não chegou o momento de encerrar sua participação na vida política do País. "Não posso me dar ao luxo de abandonar o campo de batalha", comentou.

