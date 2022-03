Projeto obriga opção de pagamento em débito ou pix no ato da interrupção do fornecimento de energia

De autoria do deputado André Fernandes (Republicanos), a proposta prevê que a opção seja concedida ao cliente por parte do funcionário incumbido de efetuar o corte

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará avaliam um projeto de lei que obriga as concessionárias de energia elétrica do Ceará a oferecer, no ato da interrupção do fornecimento, a opção de pagamento dos débitos, na modalidade cartão de débito ou PIX. De autoria do deputado André Fernandes (Republicanos), a proposta prevê que a opção seja concedida ao cliente por parte do funcionário incumbido de efetuar o corte.

No texto, a mensagem esclarece que as opções de pagamentos só serão ofertadas em torno de débitos autorizadores da interrupção do fornecimento, sendo desnecessária a quitação de faturas vencidas após a ordem de corte.

"O presente Projeto de Lei visa dar a oportunidade ao consumidor de efetuar o pagamento antes da interrupção aos serviços de transmissão de energia elétrica. Os consumidores têm o direito de quitar o débito antes de ter a energia elétrica de sua residência interrompida", diz Fernandes, em trecho do projeto.

Regras atuais

A suspensão por inadimplência pode ocorrer, por exemplo, por falta de pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica ou pelo não pagamento de serviços cobráveis, como o da religação de urgência e o do desligamento ou remoção de poste.

Em outubro de 2021, o corte de energia por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda voltou a ser permitido. Em abril do mesmo ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) havia suspendido o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus.

Atualmente, uma das diretrizes da empresa é que os consumidores devem ser avisados sobre a falta de pagamento de uma conta com uma antecedência mínima de 15 dias antes do corte. Caso a empresa não mande o aviso, a interrupção do serviço será indevida e a concessionária pode ser obrigada a pagar uma indenização ao consumidor, mesmo que a conta não tenha sido paga.

Além disso, o corte só pode ser feito em um prazo máximo de 90 dias após o vencimento da conta de luz. Caso o prazo seja ultrapassado, a companhia elétrica não poderá mais realizar o corte. Se isso acontecer, o débito só poderá ser cobrado na Justiça ou via administrativa.

De forma geral, o aviso prévio em relação ao corte de energia é feito na própria conta de luz. Por isso, é recomendado ler a conta com atenção para verificar se existe algum aviso de interrupção do fornecimento de energia.

