Guedes diz que Brasil tá pronto pra 2ª guerra mundial, conflito que já ocorreu

A manifestação foi realizada durante evento de lançamento do Marco de Securitização e Fortalecimento de Garantias Agro, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu uma gafe, nesta terça-feira, 15, ao afirmar que o Governo Federal zerou o déficit do setor público durante a pandemia da Covid-19. Durante evento de lançamento do Marco de Securitização e Fortalecimento de Garantias Agro, o economista se confundiu e disse hoje que o Brasil está pronto para a Segunda Guerra Mundial, conflito que já aconteceu e durou entre 1939 a 1945.

"O Brasil é duro na queda: caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com déficit zerado. Estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial, estamos prontos", disse Guedes, em evento ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"O nosso déficit saiu de 1% do PIB. Quando chegamos ao governo, tínhamos 2%. No nosso primeiro ano, que foi em 2019, cortamos pela metade, reduzimos para 1%. Com a pandemia fomos a 10,5% e voltamos a zero. Nossas despesas 19,5% do PIB, foram a 26,5%, voltaram a 18,7%. A calamidade foi terrível — foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos", disse o ministro, sobre a pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro defendeu que o governo se mantém preparado para eventuais impactos da invasão russa na Ucrânia. Ele avaliou que, "se for preciso", a equipe econômica tem um protocolo de crise que inclui exceção ao teto de gastos e até uma "PEC emergencial" ou um "botão de emergência".

Confira:

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu uma gafe, nesta terça-feira, 15, ao afirmar que o Brasil está pronto para a Segunda Guerra Mundial. O conflito já aconteceu e durou entre 1939 e 1945. pic.twitter.com/8HVuIu7q0s — Jogo Político (@jogopolitico) March 15, 2022

Tags