Eleições 2022: Prefeitos querem líder da região de Campinas como vice de Garcia

O presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, recebeu o apoio dos prefeitos do colegiado para ser indicado como candidato a vice-governador de São Paulo. Prefeito de Jaguariúna (SP), Reis é do MDB e seria o nome para compor a chapa liderada pelo atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O tucano assumirá o cargo com a renúncia de João Doria (PSDB) para disputar a Presidência da República e é o nome do PSDB à reeleição no Estado

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é composto por 20 municípios. "Somos a segunda maior região metropolitana do Estado e uma das maiores do Brasil. Nós temos que unir a nossa voz no ideal de ter representatividade no governo do Estado e a ponta da lança desse conselho é o Gustavo Reis, que deve ter nosso apoio para vice-governador do Estado", afirmou o prefeito de Sumaré (SP) e vice-presidente do conselho da RMC, Luiz Dalben (Cidadania).

Além, de Reis, o MDB tem outros indicados para comporem a chapa com Garcia, como o do deputado estadual Jorge Caruso e o da prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto.

