STJ determina revisão de arquivamento de inquéritos sobre fraude de R$ 2,5 milhões

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou nesta segunda-feira, 14, um recurso em mandado de segurança pelo qual tornou sem efeito uma decisão de arquivamento de inquéritos. Por descompasso com a legislação vigente, a decisão determinou o envio dos autos ao procurador-geral do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), para a revisão do pedido de arquivamento formulado pela acusação.

Uma empresa de fomento mercantil pediu a revisão da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que acolheu o parecer do MP-SP pelo arquivamento de dois inquéritos policiais que investigaram crimes de estelionato, simulação de duplicatas e formação de quadrilha. Um dos inquéritos foi aberto por representação da empresa de factoring, que apontou a emissão de 252 duplicatas frias por uma transportadora, sua cliente, no valor de mais de R$ 2,5 milhões.

O outro inquérito, que tramitou em conjunto, foi instaurado a pedido da transportadora contra um de seus funcionários, o qual, segundo a empresa, teria sido o único responsável e beneficiário das fraudes. O funcionário confessou a emissão das duplicatas frias e a falsificação das respectivas notas fiscais em depoimento. No entanto, ele defendeu que a prática foi realizada no interesse econômico dos sócios da empresa e de seus familiares.

Após a apresentação do relatório final, com a síntese dos depoimentos das testemunhas, vítimas e investigados, o promotor entendeu haver dúvida razoável acerca da autoria dos crimes, pois os investigados se acusaram mutuamente, e requereu o arquivamento do caso – o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau.

A empresa de factoring impetrou mandado de segurança contra a decisão, mas o TJ-SP negou o pedido sob o fundamento de que a vítima de crime não teria o direito de impedir o arquivamento do inquérito, pois é da competência do MP valorar a suficiência ou não das provas para a instauração da ação penal.

O relator do recurso no STJ, ministro João Otávio de Noronha, explicou que a decisão de homologação de arquivamento de inquérito admite controle judicial em casos excepcionais, quando proferida em desconformidade com o ordenamento jurídico.

O magistrado destacou que a análise do relatório final confeccionado pela autoridade policial demonstra que os delitos investigados tiveram sua materialidade comprovada. Ele destacou que a autoria dos crimes, ao menos em parte, também foi adequadamente apurada, tendo havido a identificação do funcionário que os executou. "A dúvida que existe é apenas se agiu em benefício próprio ou em benefício dos sócios da sacadora e de seus familiares", disse o relator.

