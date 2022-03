Jornalista invade emissora russa com cartaz pedindo o fim da Guerra na Ucrânia

A jornalista editora da Channel One, emissora russa, invadiu um programa de TV, com um cartaz em mãos, dizendo na tradução literal: “Parem a guerra. Não acreditem na propaganda. Eles estão mentindo para você”. Ao mesmo tempo em que exibia o cartaz, a mulher gritava: “Parem a guerra! Não à guerra!”.

O fato aconteceu nesta segunda-feira, 14, durante a transmissão ao vivo de um telejornal. A cena é cortada bruscamente por uma reportagem gravada. A jornalista foi presa sob acusação de ter “descreditado as Forças Armadas russas”, conforme informações do jornal inglês Financial Times.



Assista ao vídeo:

Vídeo: Channel One pic.twitter.com/3yXEQxupIV

